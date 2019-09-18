В Хакасии задержали подозреваемого в нападении на девочку в детском саду

В Хакасии задержали подозреваемого в нападении на девочку в детском саду

В Хакасии полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство 7-летней девочки, сообщается на сайте управления Следственного комитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство). По данным следствия, 22 мая в Черногорске 38-летний мужчина встретил 7-летнюю девочку около детского сада. Он схватил ребенка и привел на игровую площадку, где сдавил руками шею девочки и причинил ей телесные повреждения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

В конце мая этого года мужчина избил ребенка на детской площадке на юге Москвы. По данным следователей, один из детей, игравших на площадке, произнес нецензурное слово, после чего мужчина начал кричать на детей и несколько раз ударил одного из мальчиков. Ребенок был госпитализирован.