В Москве начали проверку из-за объявления в мессенджере о продаже ребенка

В Москве начали проверку из-за объявления в мессенджере о продаже ребенка

В Москве началась доследственная проверка из-за распространенного через мессенджер объявления о продаже ребенка. Об этом сообщается на сайте московского главка СК.

По данным следователей, 13 августа москвичу, состоявшему в группе «Реклама онлайн» в мобильном приложении, пришло пять сообщений с объявлением о продаже человека. К ним прилагалась фотография ребенка, сообщения были отравлены с абонентского номера.

Как сообщал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, сообщение о продаже распространялось в мессенджере WhatsApp.

Сейчас вместе с полицейскими следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.