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Против заведующей детсада в Краснодаре завели дело после гибели ребенка

Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении заведующей детского сада. Ее подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщается на сайте СУ СК по региону.

«Заведующая дошкольного учреждения города, где произошла трагедия, небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло по неосторожности смерть малолетнего ребенка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.

Инцидент произошел 9 сентября на территории МБДОУ ДС № 48 в Краснодаре. В результате падения дерева пострадали два ребенка из ясельной группы и воспитатель. Впоследствии один из пострадавших воспитанников от полученных травм скончался.

По факту гибели ребенка следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Теги: Краснодар, ребенок, детский сад, гибель, уголовное дело
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В Краснодаре погиб ребенок из-за падения дерева на территории детсада
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