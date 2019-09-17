Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова

В защиту актера, приговоренного к лишению свободы за «применение насилия» к бойцу ОМОНа, выступили его коллеги. Участники акции размещают в социальных сетях записи с хештегом #СвободуПавлуУстинову

Павел Устинов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Десятки актеров и режиссеров размещают в социальных сетях записи с хештегом #СвободуПавлуУстинову, выступая в поддержку своего коллеги, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы после задержания 3 августа, в день несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

Поддержать Павла Устинова призвал худрук Московского губернского театра Сергей Безруков. «Не верю, что виновен!» — написал он на своей странице в сети Twitter.

https://www.instagram.com/p/B2gxQukI24m/

Актер театра «Современник» Никита Ефремов разместил на своей странице в сети Facebook видеообращение, в котором заявил, что наказание Устинову абсолютно не соответствует «тому, что было в действительности». Ефремов призвал актеров объединиться в поддержку своего коллеги, как журналисты сплотились в деле спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

Выступающие в поддержку Устинова размещают на своих страницах картинку «Я/Мы Павел Устинов», схожую с той, которую в июне разместили на своих передовицах в поддержку Голунова газеты РБК, Коммерсантъ» и «Ведомости». Такие изображения появились, в частности, на страницах Гоши Куценко, Олега Меньшикова, Ирины Горбачевой, Варвары Шмыковой, Евгения Стычкина, Юлии Хлыниной, Александра Петрова, Ирины Старшенбаум, Кристины Асмус, Данилы Козловского и многих других артистов.