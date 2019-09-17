Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 64,12 (+0,29) Quote, 14:31
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,07) Quote, 14:31
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада Общество, 19:05 Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма Политика, 18:56 ФСБ сообщила о задержании более 80 северокорейских браконьеров Политика, 18:53 Как НАСА следит за качеством воздуха в США Партнерский материал, 18:52 Кравчук назвал «латаной-перелатанной» Конституцию Украины Политика, 18:50 Операторы предупредили об утечках при передаче банкам данных об абонентах Технологии и медиа, 18:46 Робот Федор перестал включаться после возвращения на Землю с МКС Технологии и медиа, 18:41 Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха» Общество, 18:40 Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова Общество, 18:35 Временный поверенный КНДР прибыл в МИД из-за инцидента с браконьерами Политика, 18:34 Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать своих подписчиков Технологии и медиа, 18:33 Суд приговорил экс-омоновца к 7,5 года колонии за вымогательство Общество, 18:27 Биатлонистка Васильева получила 1,5 года дисквалификации за допинг Спорт, 18:23 Глава ОБСЕ заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе Политика, 18:21
Общество ,  
0 
Безруков и десятки других актеров поддержали осужденного Устинова
В защиту актера, приговоренного к лишению свободы за «применение насилия» к бойцу ОМОНа, выступили его коллеги. Участники акции размещают в социальных сетях записи с хештегом #СвободуПавлуУстинову
Павел Устинов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Десятки актеров и режиссеров размещают в социальных сетях записи с хештегом #СвободуПавлуУстинову, выступая в поддержку своего коллеги, приговоренного к трем с половиной годам лишения свободы после задержания 3 августа, в день несанкционированной акции протеста в центре Москвы.

Поддержать Павла Устинова призвал худрук Московского губернского театра Сергей Безруков. «Не верю, что виновен!» — написал он на своей странице в сети Twitter.

https://www.instagram.com/p/B2gxQukI24m/

Актер театра «Современник» Никита Ефремов разместил на своей странице в сети Facebook видеообращение, в котором заявил, что наказание Устинову абсолютно не соответствует «тому, что было в действительности». Ефремов призвал актеров объединиться в поддержку своего коллеги, как журналисты сплотились в деле спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

Выступающие в поддержку Устинова размещают на своих страницах картинку «Я/Мы Павел Устинов», схожую с той, которую в июне разместили на своих передовицах в поддержку Голунова газеты РБК, Коммерсантъ» и «Ведомости». Такие изображения появились, в частности, на страницах Гоши Куценко, Олега Меньшикова, Ирины Горбачевой, Варвары Шмыковой, Евгения Стычкина, Юлии Хлыниной, Александра Петрова, Ирины Старшенбаум, Кристины Асмус, Данилы Козловского и многих других артистов.

«Сейчас дело не в цеховой солидарности, а в том, что это напрямую касается и меня тоже. Чудовищная несправедливость и цинизм, с которым это делается, может коснуться каждого», — написал Данила Козловский.

Телеведущий и актер Максим Галкин в своем обращении заявил, что его интересует не политика, а «законная свобода, равно как и свобода всех законопослушных соотечественников», а в поддержку Устинова он выступил не потому, что они коллеги. «Я не знаком с Павлом, и то, что он артист, мне неважно — узнал — не смолчал», — отметил Галкин.

На официальной странице театра имени Ермоловой в сети Facebook опубликовано заявление ряда актеров и актрис, в том числе Олега Меньшикова, в котором говорится, что действия судьи Криворучко, вынесшего приговор Устинову, «полностью дискредитируют российскую судебную систему».

Ранее, 16 сентября, режиссер Александр Молочников на сцене после окончания спектакля в МХТ им. Антона Чехова выступил с речью в поддержку Устинова. По его словам, актер стоял у метро и не участвовал в несогласованной акции протеста, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Мы хотим сказать, что мы очень с ним солидарны. Мы, театральное сообщество, верим в его полную невиновность», — сказал он.

Суд признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции протеста 3 августа и приговорил актера к трем с половиной годам колонии. При этом его адвокат Павел Чешков заявил, что не были рассмотрены некоторые доказательства со стороны защиты. В частности, видеозапись, на которой видно, что актер не участвовал в несогласованной акции протеста, а шел по улице. Устинов не признал свою вину.

Автор: Евгений Калюков
Материалы по теме
Депутат Госдумы Шаргунов попросил Чайку опротестовать приговор Устинову
Общество
Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова
Политика
Песков сообщил об осведомленности Путина о приговоре актеру Устинову
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter