ФСБ сообщила о состоянии раненных браконьерами российских пограничников

Состояние российских пограничников, раненных в ходе нападения северокорейских рыбаков, остается стабильным. Об этом сообщил ТАСС представитель пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

«Состояние раненых пограничников стабильное», — заявил он. Представитель управления не стал подтверждать возможность привлечения авиации для доставки раненых на берег.

17 сентября ФСБ сообщила о задержании граждан КНДР, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне России в Японском море. Были задержаны две рыболовных шхуны, на одной из них находился 21 человек, на другой — 45. По данным ФСБ, экипаж второй шхуны напал на членов осмотровой группы российского пограничного корабля, в результате инцидента три пограничника получили ранения различной степени тяжести.

МИД России в связи с происшедшим вызвал временного поверенного в делах КНДР Зин Чжон Хепа. Задержанные северокорейские шхуны должны прибыть в порт Находка вечером (днем мск) 18 сентября.