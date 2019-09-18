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ФСБ назвала сроки доставки раненных браконьерами пограничников в больницу

Российских пограничников, раненных при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, пока не доставили в больницы, скорее всего, это произойдет вечером (днем мск). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пограничного управления УФСБ РФ по Приморскому краю.

«Их еще не доставили (в больницы).Скорее всего (к вечеру) — это неблизко. Либо морем (доставят), либо вертолетом, если будет позволять погода», —заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что к вечеру (днем мск) 18 сентября задержанные северокорейские лодки приведут в порт Находка.

17 сентября ФСБ сообщила о задержании более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне России в Японском море. Пограничники задержали две рыболовных шхуны, на одной из которых находился 21 человек, на другой — 45. По данным ФСБ, экипаж второй шхуны атаковал членов осмотровой группы российского пограничного корабля. В результате происшедшего три пограничника получили ранения различной степени тяжести. В связи с происшедшим российский МИД вызвал временного поверенного в делах КНДР в России Зин Чжон Хепа.
 

Теги: КНДР, браконьеры, российские пограничники
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