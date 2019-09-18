Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет

НАТО считает, что Россия продолжает разрабатывать и развертывать новые вооружения, нарушающие прекративший действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Университете обороны и военных исследований Багдаде, куда он прибыл с визитом.

«Проблема в том, что несколько лет назад Россия начала разрабатывать и развертывать в Европе ракеты средней дальности, обладающие ядерным потенциалом», — заявил Столтенберг, добавив, что ракеты мобильны и их сложно обнаружить. По мнению генерального секретаря НАТО, такие вооружения снижают время предупреждения о применении ядерного оружия в вооруженном конфликте «и, соответственно, порог применения ядерного оружия».

Генсек НАТО добавил, что все союзники по НАТО поддержали США, когда страна объявила о выходе договора в случае, если Россия «не вернется к его соблюдению».

«Однако Россия не вернулась к соблюдению (договора), они продолжили разрабатывать и развертывать новые вооружения в нарушение договора», — заявил он, сославшись на «независимые разведданные».