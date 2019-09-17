Журналист Life назвал свои травмы после наезда отчима Кокорина

Журналисту Life Виталию Молеву назначили медицинскую экспертизу после наезда на него автомобиля отчима футболиста Александра Кокорина. По его словам, у него, возможно, сломан палец. Об этом РБК сообщили в пресс-службе информационного портала.

«Отчим Кокорина наехал на меня на своем автомобиле. Возле колонии он проехался мне по ногам. Пришлось вызывать скорую. Врачи говорили, что, возможно, сломан палец», — заявил в разговоре с РБК Молев.

Ранее стало известно, что отчим Кокорина Кирилл Логинов приехал встретить футболиста, которого выпустили по УДО из белгородской исправительной колонии. На своем автомобиле он сдал назад и наехал на ногу журналисту.

Утром 17 сентября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. В 2018 году их обвинили в хулиганстве за две драки в центре Москвы.