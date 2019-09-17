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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

После того как внедорожник Логинова подъехал ко входу в исправительное учреждение, его окружили журналисты — водитель сдал назад и проехал по ноге одного из сотрудников СМИ, ему вызвали скорую помощь, сообщил корреспондент агентства.

Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Полиция не стала задерживать отчима Кокорина, сообщил журналистам сотрудник ДПС. Он отвел Логинова в служебную машину и заявил, что правоохранители разбираются в ситуации, опрашивают свидетелей и устанавливают нанесенный ущерб.

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Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина вместе с младшим братом последнего Кириллом задержали в октябре 2018 года. Они избили водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, после чего направились в кафе, где утроили драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и разработчиком президентских автомобилей Aurus Сергеем Гайсиным. В мае Мамаева приговорили к году и пяти месяцам колонии, остальные фигуранты получили по полтора года.

В сентябре суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева. Они должны выйти на свободу 17 сентября.

Теги: Александр Кокорин, колония
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