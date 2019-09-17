Приехавший в колонию отчим Кокорина переехал ногу журналисту

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов приехал к белгородской исправительной колонии №4, чтобы встретить футболиста, которого 17 сентября должны выпустить по УДО, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

После того как внедорожник Логинова подъехал ко входу в исправительное учреждение, его окружили журналисты — водитель сдал назад и проехал по ноге одного из сотрудников СМИ, ему вызвали скорую помощь, сообщил корреспондент агентства.

Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Полиция не стала задерживать отчима Кокорина, сообщил журналистам сотрудник ДПС. Он отвел Логинова в служебную машину и заявил, что правоохранители разбираются в ситуации, опрашивают свидетелей и устанавливают нанесенный ущерб.