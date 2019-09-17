Глава ОБСЕ заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил о невозможности проведения «свободных выборов» в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью «BBC News — Украина».

«Я думаю, что свободные выборы (в Донбассе) могут пройти только в свободной обстановке, в соответствии с украинским законодательством и при участии международных наблюдателей — ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции», — сказал он.

Только при соблюдении этих условий, отметил Лайчак, можно будет проводить выборы и называть их «свободными».

По словам главы ОБСЕ, Донбасс является частью Украины, и правомерно проводить там выборы только в том случае, если украинская власть признает существование предпосылок для этого. «На сегодня такой ситуации нет», — подчеркнул он.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе можно будет провести только при условии вывода войск с этой территории. Он также напомнил, что Донбасс является территорией Украины.