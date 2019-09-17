МИД вызовет дипломата КНДР из-за нападения браконьеров на пограничников

МИД намерен вызвать временного поверенного в делах КНДР в России из-за нападения браконьеров из этой страны на российских пограничников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сегодня три российских пограничника получили ранения в столкновении с двумя браконьерскими шхунами из КНДР в территориальных водах России в Японском море. Первую шхуну пограничники задержали сразу, а экипаж второй шхуны напал на членов осмотровой группы пограничного корабля.

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