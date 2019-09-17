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Московская прокуратура открыла дело после избиения девушки подростками

В Москве после избиения девушки группой подростков возбудили уголовное дело, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Уголовное дело открыли по статье «побои» (ст. 116 УК РФ).

Следователи установили, что 12 сентября на территории Новомосковского административного округа столицы группа подростков напала на ранее знакомую им 16-летнюю девушку. Подростки нанесли девушке множество ударов, а также оскорбляли ее. Из-за полученных травм пострадавшая обратилась в больницу.

Избиение попало на видео, которое разместили в социальных сетях. РБК сообщал, что ранее следователи организовали проверку этой видеозаписи. Провести проверку этого происшествия обещал также детский омбудсмен Евгений Бунимович.

Теги: избиение, УК РФ
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