Прокуратура проверила лагерь под Хабаровском после избиения ребенка

Прокуратура направила материалы проверки в лагере «Спецназ дети» в Хабаровском крае в Следственный комитет, где решат вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом РБК сообщили в пресс-службе местной прокуратуры. Ранее в лагере в драке был жестоко избит ребенок.

Прокуратура Хабаровского края провела проверку «по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами Министерства образования и науки края обязанностей при организации отдыха и оздоровления детей в лагерях «Холдоми» и «Спецназ дети». Материалы проверки были направлены в СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть четырех человек и причинение тяжкого вреда здоровью).

В прокуратуре также уточнили, что частный лагерь «Спецназ дети» на территории поселка Мирный функционировал без санитарно-эпидемиологического заключения и разрешения от управления Роспортебнадзора по краю. Прокурор района направил в суд исковое заявление о запрете деятельности лагеря, все дети переданы родителям.