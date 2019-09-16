Омбудсмен проверит информацию об избиении девушки подростками в Москве

Детский омбудсмен Евгений Бунимович проверит информацию об избиении подростками несовершеннолетней девушки в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Информацию по данному инциденту мы получили. Будем ее проверять», — сказал Бунимович.

Ранее следователи начали проверку видеозаписи, размещенной в соцсети, на которой подростки избивают девушку. По данным ведомства, на видео группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице в область головы и туловища. В сообщении ведомства уточнялось, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле этого года в интернете появилось видео, на котором группа молодых людей избивает сверстника в Барабинске Новосибирской области. По данным прокуратуры, участники избиения были учениками барабинских филиалов Новосибирского колледжа транспортных технологий и Новосибирского колледжа культуры (БФ НОККиИ). В отношении них были возбуждены уголовные дела за побои, совершенные из хулиганских побуждений (ст. 116 УК).