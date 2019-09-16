В Москве следователи начали проверку после избиения девушки подростками

Следователи начали проверку видеозаписи, размещенной в социальной сети, на которой подростки избивают девушку. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК Москве.

По данным ведомства, на записи группа подростков наносит удары руками и ногами своей сверстнице в область головы и туловища.

В настоящее время Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает участников избиения. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в тексте.

В апреле в Сети появилось видео с группой молодых людей, избивающих сверстника в Барабинске Новосибирской области. Участниками преступления были учащиеся барабинских филиалов Новосибирского колледжа транспортных технологий и Новосибирского колледжа культуры. В отношении них были возбуждены уголовные дела за побои из хулиганских побуждений.



