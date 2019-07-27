Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21

Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21

Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов. Об этом «России 24» сообщил министр энергетики Александр Новак.

Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 27 июля в Анталье. По словам Новака, обсуждается создание совместного предприятия для производства вертолетов, а «в перспективе» — и российских самолет.

26 июля, на фоне ухудшения отношений Турции и США из-за покупки Анкарой российских систем С-400 и запрета на покупку истребителей F-35, президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил американцам отказаться от сделки по покупке 100 американских лайнеров Boeing.

SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» и почти не используемый за границей. Главный эксплуатант лайнера — «Аэрофлот». МС-21 — среднемагистральный лайнер «Ростеха», чей серийный выпуск запланирован на 2021 год.