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Twitter $46 (+10,87%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,82%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
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Бизнес ,  
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Россия и Турция обсудили совместное производство SSJ100 и МС-21

Москва и Анкара обсудили совместное производство и поставки вертолетов и пассажирских самолетов SSJ 100 и МС-21, а также совместное производство вертолетов. Об этом «России 24» сообщил министр энергетики Александр Новак.

Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 27 июля в Анталье. По словам Новака, обсуждается создание совместного предприятия для производства вертолетов, а «в перспективе» — и российских самолет.

Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing

26 июля, на фоне ухудшения отношений Турции и США из-за покупки Анкарой российских систем С-400 и запрета на покупку истребителей F-35, президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил американцам отказаться от сделки по покупке 100 американских лайнеров Boeing.

SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» и почти не используемый за границей. Главный эксплуатант лайнера — «Аэрофлот». МС-21 — среднемагистральный лайнер «Ростеха», чей серийный выпуск запланирован на 2021 год.

Теги: SSJ 100, Александр Новак, «Россия 24»
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