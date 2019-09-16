Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет в Турцию

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет, передает ТАСС.

В понедельник, 16 сентября, лайнер успешно преодолел маршрут из Жуковского в Стамбул для участия в турецком фестивале «Технофест», который откроется во вторник, уточнил корреспондент агентства с места событий.

После приземления экипаж самолет встречали представители российской делегации и журналисты. «Впечатления от полета очень хорошие <...> все системы работали, затруднений у нас полет не вызвал», — заверил ТАСС второй пилот Олег Мотовин. Командир судна Василий Севастьянов заявил, что замечаний «никаких по самолету нет».

Первый демонстрационный полет МС-21 состоялся на авиасалоне МАКС в Подмосковье в конце августа. За полетом наблюдали президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — Турция проявляет интерес к совместному производству российских SSJ 100 и МС-21. Начало серийного производства среднемагистрального самолета запланировано на 2021 год.