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Депутат Госдумы предложил Колобкову признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру спорта Павлу Колобкову признать рэп-баттлы официальным видом спорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата министру, имеющееся в распоряжении агентства.

«Прошу вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе», — написал Власов.

По мнению депутата, признание рэп-баттлов видом спорта позволит расширить возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется на российском бюджете.

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Власов высказал мнение, что рэп-баттлы соответствуют требованиям приказа Минспорта №702 «Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения».

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Он добавил, что они очень популярны и способствуют развитию и популяризации русского языка среди молодежи. Помимо этого депутат сравнил творчество российских рэперов с произведениями поэтов-акмеистов Серебряного века.

В начале июня 2016 года Виталий Мутко, возглавлявший тогда Минспорт, подписал приказ, по которому киберспорт официально признали видом спорта и внесли в реестр.

Теги: Госдума, рэп-баттлы, спорт, Павел Колобков, Минспорта
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