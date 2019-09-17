Депутат Госдумы предложил Колобкову признать рэп-баттлы видом спорта

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру спорта Павлу Колобкову признать рэп-баттлы официальным видом спорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата министру, имеющееся в распоряжении агентства.

«Прошу вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе», — написал Власов.

По мнению депутата, признание рэп-баттлов видом спорта позволит расширить возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется на российском бюджете.

Власов высказал мнение, что рэп-баттлы соответствуют требованиям приказа Минспорта №702 «Об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения».