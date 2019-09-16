«Первый канал» анонсировал выпуск «Пусть говорят» о Заворотнюк

Новый выпуск программы «Пусть говорят», который выйдет в эфир вечером 16 сентября, будет посвящен актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом говорится в сообщении на сайте «Первого канала».

«Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что исполнительница роли прекрасной няни борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске?» — сообщается в проморолике программы.

Telegram-канал Mash 13 сентября сообщил, что Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в одну из московских клиник из Польши, где она проходила лечение. Издание Super со ссылкой на источники сообщало, что врачи диагностировали у артистки рак мозга. РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в состояние медикаментозной комы. Telegram-канал «112» писал, что на фоне болезни врачи диагностировали у актрисы также воспаление легких. Представитель Заворотнюк Стас Христов сообщил РБК о запрете комментировать состояние ее здоровья. 16 сентября Mash сообщил, что у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония, она по-прежнему в коме.

В августе StarHit писал, что рак мозга у 48-летней Заворотнюк обнаружили после рождения третьего ребенка.