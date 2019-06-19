Небензя заявил об искажении некоторыми странами Запада информации о Сирии

Некоторые страны Запада преподносят ситуацию в Сирии в искаженном виде, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

«Некоторые наши партнеры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуации в Сирии, либо искажают обстановку на земле», — сказал он.

Российский постпред также призвал секретариат ООН, специализированные агентства и организации в оценках ситуации в Сирии использовать только проверенную информацию. Как указал Небензя, «на поверку оказывается, что большинство из этих сведений — это телефонные звонки от каких-то «надежных источников».

Он добавил, что российская сторона отвергает любые обвинения в неизбирательных атаках в Сирии и не проводит атак против мирных граждан.