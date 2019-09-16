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В депздраве назвали число пострадавших в ДТП с тремя автобусами в Москве

В результате ДТП с тремя автобусами на Можайском шоссе в Москве пострадали десять человек, угрозы для их жизни нет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«В результате ДТП пострадали десять человек. девять человек, в том числе четверо детей, доставлены в городские больницы в удовлетворительном состоянии и состоянии средней степени тяжести», — заявили в департаменте. В настоящий момент угроза для жизни пострадавших отсутствует, им оказывается необходимая медицинская помощь.

16 сентября на Можайском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех автобусов. Изначально столкнулись два рейсовых автобуса, ехавшие в попутном направлении, после чего в них влетел третий.

Ранее в Ярославской области грузовой автомобиль MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии погибли восемь человек, еще 28 получили травмы разной степени тяжести.

Теги: департамент здравоохранения Москвы, ДТП с автобусом, Москва, новости РБК
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