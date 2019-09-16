Два автобуса столкнулись на Можайском шоссе в Москве

Два автобуса столкнулись на Можайском шоссе в Москве

На Можайском шоссе в Москве столкнулись два автобуса, несколько человек пострадали. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«Сегодня днем, в 15:20 на Можайском шоссе, 48 произошло столкновение двух рейсовых автобусов, которые ехали в попутном направлении. Пострадали несколько человек», — заявили в ведомстве.

В настоящий момент пострадавших осматривают медики, движение транспорта в районе ДТП восстановлено.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, а также источник агентства «Москва» в правоохранительных органах, речь идет о столкновении трех автобусов, в результате инцидента пострадали шесть человек.

16 сентября в Красноярском крае произошла авария с автобусом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В автобусе находились 23 человека, пострадали 11 человек.