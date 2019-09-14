СК опубликовал видео с места ДТП с автобусом под Ярославлем

СК опубликовал видео с места ДТП с автобусом под Ярославлем

Следственный комитет опубликовал видео с места аварии в Ярославской области с участием пассажирского автобуса и грузовика. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

На представленных кадрах видно, что в результате столкновения автобус вылетел в кювет.

14 сентября под Ярославлем столкнулись пассажирский автобус и грузовик, выехавший на встречную полосу. По данным ГИБДД, в автобусе находились 30 пассажиров. Как сообщили РБК в областном управлении МЧС, в результате аварии погибли семь человек, 28 пострадали. По факту ДТП следователи открыли уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое глава СК Александр Бастрыкин поставил под контроль центрального аппарата ведомства.