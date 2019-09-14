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Число жертв аварии с автобусом в Ярославской области выросло до восьми

Число погибших в результате аварии под Ярославлем с участием пассажирского автобуса и грузовика увеличилось до восьми человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ярославской области.

Ранее спасатели сообщали о семи погибших, но вечером в областной больнице скончалась еще одна пострадавшая, 1948 года рождения.

«К сожалению, характер и тяжесть множественных травм, а также возраст пациентки привели к таким печальным последствиям», — сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. По его словам, операция по спасению женщины длилась несколько часов. Сейчас в тяжелом состоянии находятся пять пострадавших, двое из них размещены в больнице им. Н.В.Соловьева и трое — в областной.

В аварии также пострадал семилетний ребенок, он госпитализирован с травмами средней тяжести. К медикам за помощью в больницу им. Н.В.Соловьева обратились 20 пострадавших, из них 11 человек были госпитализированы, семи были проведены операции. Всего во время происшествия были задействованы 13 бригад скорой помощи, сообщил Саитгареев.

Сейчас с близкими пострадавших работают психологи. Губернатор региона Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и пострадавшим.

14 сентября в Гаврило-Ямском районе под Ярославлем произошла авария. Пассажирский автобус столкнулся с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN в поселке Заячий Холм. Как сообщали в ГИБДД, в автобусе находились 30 пассажиров. По факту происшествия областное управление СК завело уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: Ярославская область, ДТП, погибшие
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