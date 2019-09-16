Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Разделение Сирии на зоны влияния недопустимо, заявил президент России Владимир Путин на саммите по Сирии в Анкаре. Трансляцию вел телеканал RT.

«Проблемы безопасности в этом районе (на северо-востоке Сирии. — РБК), как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности. Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — сказал Путин.

В Анкаре проходит пятый по счету саммит, посвященный мирному урегулированию кризиса в Сирии. Помимо российского президента в нем также принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани.

В рамках саммита у Путина также запланированы отдельные переговоры с лидерами Ирана и Турции. В Анкаре российский президент также сообщил, что состав Конституционного комитета Сирии, который будет заниматься разработкой формата будущего государственного устройства страны, полностью сформирован.