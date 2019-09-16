Путин прилетел в Турцию на саммит по Сирии

Путин прилетел в Турцию на саммит по Сирии

Президент России Владимир Путин 16 сентября прибыл в Анкару с рабочим визитом, сообщается на сайте президента.

В ходе своего визита в Анкару президент примет участие в саммите с лидерами Турции и Ирана. Главная тема встречи — проблема мирного урегулирования в Сирии. В рамках саммита также запланированы отдельные переговоры Путина с лидерами Турции и Ирана.

Это уже пятая трехсторонняя встреча глав государств в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта в Сирии в рамках так называемого Астанинского процесса.

Первый саммит президентов России, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. В ходе встречи с Эрдоганом 27 августа Путин заявил, что «астанинский формат» — наиболее эффективный способ разрешить сирийский вопрос.