Конституционный комитет Сирии начнет работу в следующем году

Дипломатам России, Ирана и Турции вместе со спецпосланником ООН по Сирии не удалось за год создать сирийский Конституционный комитет. Однако министерская «тройка» рассчитывает, что он все же сможет заработать в начале 2019 года

Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (слева направо) (Фото: Денис Балибаус / Reuters)

Шаг к комитету

Попытка министров иностранных дел России, Турции, Ирана Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу и спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры поставить во вторник точку в процессе формирования Конституционного комитета Сирии не привела к прорыву. «Спецпосланник, поддерживая тесные консультации с генсеком ООН, полагает, что нужны дополнительные усилия, чтобы гарантировать необходимые условия для создания заслуживающего доверия, сбалансированного и инклюзивного Конституционного комитета», — говорится в заявлении де Мистуры по итогам переговоров (цитата по сайту представительства ООН в Женеве).

Накануне прошедшей в Женеве встречи министров и де Мистуры один из российских дипломатов говорил РБК, что ее цель — согласование списка представителей сирийского гражданского общества. Однако в принятом по итогам переговоров в Женеве заявлении трех министров не говорится, что список участников Конституционного комитета окончательно сформирован. Официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам переговоров подтвердила РБК только, что во вторник страны передали список кандидатов ООН. При этом участники встречи договорились «прилагать усилия, чтобы провести первое заседание Конституционного комитета в начале 2019 года в Женеве», говорится в совместном заявлении министров.

Иранский министр Зариф положительно оценил итоги вторничных переговоров. «Вместе с российскими и турецкими партнерами в Женеве продвинулись вперед в создании Конституционного комитета, чтобы разрешить сирийский кризис», — написал он в Twitter. Министр иностранных дел Сергей Лавров также назвал переговоры продуктивными.

Работа на год

Переговоры о создании Конституционного комитета продолжаются почти год. Решение о его создании было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который прошел в Сочи 30 января. Создание подобного органа под эгидой ООН вытекает из необходимости конституционной реформы в Сирии — одного из главных условий мирного процесса в стране, предписанных резолюцией Совета Безопасности ООН №2254, принятой в 2015 году. Де Мистура ранее говорил, что комитет будет состоять из трех групп по 50 человек — представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества (всего 150 человек).

В сентябре были согласованы списки участников комитета от правительства Сирии и оппозиции. Однако состав третьей группы, представителей от гражданского общества, согласовать не удалось — стороны опасались, что какая-либо из сил получит численное преимущество в составе комитета. 14 декабря Лавров заявил, что список «в общих чертах готов» и в ближайшее время Россия, Турция и Иран передадут его де Мистуре. Накануне женевской встречи Чавушоглу подтвердил, что странам удалось согласовать список, несмотря на то что Дамаск настаивал на том, чтобы гражданское общество представляли лояльные ему силы.​