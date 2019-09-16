В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом

В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом

В Томске после столкновения со столбом перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили РБК в региональном главке МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Иркутский тракт. Водитель маршрутного автобуса ПАЗ наехал на опору линии электропередач (ЛЭП), в результате чего транспортное средство перевернулось. В ведомстве сообщили, что в автобусе находилось около 20 пассажиров. Точное число пострадавших не уточняется, на месте ДТП работают полицейские.

Как сообщил ТАСС исполняющий обязанности директора Городского центра организации и контроля пассажироперевезок Денис Рязанский, в результате инцидента пострадали семь человек.

Ранее в Красноярском крае водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В транспортном средстве находились 23 человека, в результате ДТП пострадали 11 человек.