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11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В Сухобузимском районе Красноярского края произошла авария с автобусом, пострадали 11 человек. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

ДТП произошло в поселке Миндерла, в 50 км к северу от Красноярска. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и съехал в кювет слева. Проверка показала, что водитель был трезв, отмечается в сообщении ведомства.

В автобусе находились 23 пассажира — работники сельской птицефабрики. В результате аварии 11 человек получили травмы различной степени тяжести, они были доставлены в районную больницу. Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка.

14 сентября в Гаврило-Ямском районе под Ярославлем пассажирский автобус столкнулся с выехавшим на встречную полосу грузовиком MAN в поселке Заячий Холм. В результате аварии погибли восемь человек, 20 пострадали. По факту происшествия областное управление СК завело уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), проверку ДТП начал и Ространснадзор.

Теги: Красноярский край, автобус, ДТП
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