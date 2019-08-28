«Иркут» нашел первого иностранного заказчика на самолеты МС-21

Корпорация «Иркут» подписала на авиасалоне МАКС соглашение о намерениях на поставку 10 лайнеров МС-21 казахстанской авиакомпании Bek Air

Самолет ​МС-21 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Корпорация «Иркут», представившая на авиасалоне МАКС в Жуковском три лайнера МС-21, подписала соглашения о намерениях на поставку таких самолетов с российской авиакомпанией «Якутия» и казахстанской Bek Air. Об этом сообщил журналистам гендиректор «Иркута» и президент «Гражданских самолетов Сухого» Равиль Хакимов, передает корреспондент РБК.

По словам Хакимова, в соглашении с «Якутией» идет речь о поставке пяти самолетов МС-21, в соглашении с Bek Air — о десяти лайнерах. Гендиректор «Иркута» пояснил, что через шесть лет корпорация намерена выйти на производство 72 самолетов в год.

Главный конструктор МС-21 Олег Демченко пояснил РБК, что сейчас переговоры о поставках МС-21 ведутся со многими странами Азии, в том числе и Китаем.

На сайте корпорации «Иркут» сообщается, что она уже подписала твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21, а портфель «мягких» заказов превышает 100 лайнеров. Однако о подписании соглашений и контрактов с иностранными авиакомпаниями ранее не объявлялось, хотя директор авиакомпании Air Kyrgyzstan Жолдошбек Бектурганов и говорил о достижении предварительной договоренности о покупке двух самолетов.

Крупнейшим покупателем МС-21 считается «Аэрофлот», уже заказавший 50 таких лайнеров. В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил о подготовке к увеличению заказа еще на 35 самолетов. В среду Хакимов сообщил, что новый контракт планируется подписать до первого квартала 2020 года.