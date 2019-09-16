В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста

Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Обновленный эскиз разместили на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Теперь арт-объект будет намного точнее повторять рисунок плитки на площади. Фигуры на эскизе представляют собой три оторванных друг от друга фигуры с каллиграфией Лампаса. Осевая линия объекта не будет пересекаться с пешеходным переходом.

Тем не менее в обновленном арт-объекте по-прежнему будут использованы красный, черный и белый цвета, а также цитата Казимира Малевича: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, — бросаем вам дорогу».

Изначальная версия арт-объекта представляла собой граффити с изображением креста и стенографии манифеста Малевича. Однако в результате ремонтных работ на переходе часть граффити залили асфальтом. Покрас Лампас пообещал восстановить арт-объект, но впоследствии ему пришлось отложить реставрацию из-за протестов православных активистов.

В результате художник согласился убрать изображение креста в граффити без потери эстетических качеств.