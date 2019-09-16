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Вертолет Ми-26 аварийно сел и загорелся в аэропорту Ханты-Мансийска

В аэропорту Ханты-Мансийска совершил аварийную посадку вертолет Ми-26, говорится в сообщении спасательной службы «Центроспас-Югория».

Инцидент произошел 15 сентября. На вызов в аэропорт приехали спасатели, которые затем приняли участие в тушении пожара. Аварийно-спасательные работы не потребовались, отмечается в сообщении.

По информации собеседника «РИА Новости» в экстренных службах, на борту вертолета находились шесть человек, пострадавших в результате происшествия нет.

8 сентября вблизи города Дудинка на полуострове Таймыр спасатели обнаружили сгоревшие останки частного вертолета Ми-2 и тела двух погибших. Пропавший вертолет с тремя людьми на борту вылетел 11 августа из Нового Уренгоя в Дудинку, после чего пропал. Позже СК сообщил о проверке по факту крушения и показал видео с места аварии воздушного судна. На кадрах видны обломки вертолета, он почти полностью разрушен, а фрагменты фюзеляжа сильно обгорели.

Теги: Ханты-Мансийск, Ми-26
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