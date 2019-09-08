СК показал видео с места крушения пропавшего месяц назад на Таймыре Ми-2

СК показал видео с места крушения пропавшего месяц назад на Таймыре Ми-2

Следственный комитет начал проверку в связи с обнаружением в районе города Дудинки вертолета Ми-2, пропавшего в августе, говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. СК опубликовал видео с места крушения воздушного судна.

На кадрах видны обломки вертолета. Он почти полностью разрушен, фрагменты фюзеляжа сильно обгорели.

Видео: СК России

Вертолет Ми-2 с тремя людьми на борту вылетел с территории производственной базы в поселке Коротчаево города Новый Уренгой в сторону Дудинки 11 августа. В город он так и не прибыл. Поиски вертолета в августе прерывались, однако возобновились 4 сентября. 7 сентября обломки нашли в 25 км от Дудинки.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).