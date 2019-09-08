На Таймыре обнаружили пропавший в августе вертолет Ми-2

Вблизи города Дудинка на полуострове Таймыр были найдены сгоревшие останки частного вертолета Ми-2, который пропал в августе, и тела двух погибших, передает ТАСС со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю.

Обгоревший вертолет был обнаружен в 47 км от Дудинки. «Факт крушения с последующим возгоранием подтвержден», — сообщили в МЧС. На месте крушения были найдены тела двух человек.

Пропавший вертолет вылетел 11 августа из Нового Уренгоя в поселок Дудинка. Не долетев до места назначения, он пропал. На борту находились три человека. Проводившиеся в августе поиски не дали результатов, и их приостановили. 4 сентября спасатели вновь приступили к поискам. По информации МЧС, перелет не был согласован с органами авиации, маршрут вертолета был неизвестен.

В начале августа в Красноярском крае пропала связь с небольшим частным самолетом, который следовал в направлении Усть-Тареи (Таймыр). По данным МЧС, на его борту находился пилот, а также один или два пассажира. Однако в тот же день пилот самолета вышел на связь, сообщив, что судно произвело посадку и все на его борту живы.