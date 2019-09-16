ВС подтвердил приговор поляку за попытку вывезти компоненты С-300

Верховный суд России оставил в силе приговор гражданину Польши Марину Радзаевски, осужденному на 14 лет лишения свободы за попытку получить комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300 и вывезти их за границу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

«В ходе следствия доказано, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб», — заявили в ЦОС.

В ФСБ утверждают, что Радзаевски был задержан с поличным. На видео, которое распространило ведомство, мужчина говорил, что «приехал покупать запчасти». В ФСБ сообщали, что при себе у него была крупная сумма в рублях и долларах.

Радзаевски был осужден по статье о шпионаже (ст. 276 УК) в июне. Защита гражданина Польши не согласилась с решением Мосгорсуда, адвокаты ходатайствовали о смягчении наказания и переквалификации дела на статью о попытке контрабанды материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК).