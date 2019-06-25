Мосгорсуд осудил гражданина Польши на 14 лет за шпионаж

Мосгорсуд осудил гражданина Польши на 14 лет за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Процесс над Радзаевски по ст. 276 УК (шпионаж) помечен грифом «секретно». «Данное уголовное дело рассмотрено в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержали сведения, составляющие государственную тайну», — объяснили в Мосгорсуде.

Уточняется, что в срок наказания Радзаевски включено его содержание в СИЗО с 20 апреля прошлого года.

По данным ФСБ, Радзаевски был задержан при попытке вывезти из России в Польшу секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, передает «РИА Новости».

В мае Лефортовский суд Москвы продлил до 29 августа арест обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану. Гражданина США задержали в декабре 2018 года при «проведении шпионской акции». Как заявлял его брат, в Москву Уилан приехал на свадьбу к знакомым.