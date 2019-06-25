ФСБ показала видео задержания осужденного за шпионаж поляка

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видео задержания гражданина Польши Мариана Радзаевски, приговоренного к 14 годам лишения свободы за шпионаж. Как сообщали в ФСБ, он пытался вывезти из России детали комплекса С-300.

Оперативники задерживают мужчину в помещении, похожем на гараж. В ответ на вопрос, что он делает, он отвечает: «Приехал запчасти покупать». При себе у него были обнаружены крупные денежные средства в рублях и долларах.

Видео: ФСБ России

Радзаевски признан виновным в попытке вывезти из России в Польшу секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300. Отмечается, что действия поляка носили умышленный характер, он был задержан сотрудниками ФСБ с поличным.