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Золото $1 450 (+0,76%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+18,53%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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ФСБ показала видео задержания осужденного за шпионаж поляка

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видео задержания гражданина Польши Мариана Радзаевски, приговоренного к 14 годам лишения свободы за шпионаж. Как сообщали в ФСБ, он пытался вывезти из России детали комплекса С-300.

Оперативники задерживают мужчину в помещении, похожем на гараж. В ответ на вопрос, что он делает, он отвечает: «Приехал запчасти покупать». При себе у него были обнаружены крупные денежные средства в рублях и долларах.

Видео: ФСБ России

Радзаевски признан виновным в попытке вывезти из России в Польшу секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300. Отмечается, что действия поляка носили умышленный характер, он был задержан сотрудниками ФСБ с поличным.

Общество
Осужденный за шпионаж поляк пытался вывезти за рубеж комплектующие С-300

Во вторник, 25 июня, Мосгорсуд осудил поляка на 14 лет колонии строгого режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж). В срок наказания Радзаевски включено его содержание в СИЗО с 20 апреля 2018 года. Уголовное дело Радзаевски было помечено секретным грифом, поскольку его материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Теги: ФСБ России, задержание, военный шпионаж
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Осужденный за шпионаж поляк пытался вывезти за рубеж комплектующие С-300
Общество
Мосгорсуд осудил гражданина Польши на 14 лет за шпионаж
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