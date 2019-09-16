Трамп отказался от переговоров с Ираном без предварительных условий

Трамп отказался от переговоров с Ираном без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, что он готов встретиться с властями Ирана без предварительных условий. Об этом он написал в своем Twitter.

«В фейковых новостях говорится, что я готов встретиться с Ираном «без условий». Это неверное утверждение (как обычно!)», — подчеркнул американский лидер.

Как передавало агентство Associated Press, 12 сентября министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что встреча между Трампом и иранским лидером Хасаном Роухани «на данный момент не запланирована», хотя Трамп дал понять, что «он встретится с ним без каких-либо условий» для обсуждения ядерной программы Ирана.

Также, по данным агентства, несколькими днями ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил журналистам, что «президент дал понять, что он рад встретиться (с представителями Ирана) без предварительных условий».