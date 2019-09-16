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Трамп отказался от переговоров с Ираном без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, что он готов встретиться с властями Ирана без предварительных условий. Об этом он написал в своем Twitter.

«В фейковых новостях говорится, что я готов встретиться с Ираном «без условий». Это неверное утверждение (как обычно!)», — подчеркнул американский лидер.

Как передавало агентство Associated Press, 12 сентября министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что встреча между Трампом и иранским лидером Хасаном Роухани «на данный момент не запланирована», хотя Трамп дал понять, что «он встретится с ним без каких-либо условий» для обсуждения ядерной программы Ирана.

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Также, по данным агентства, несколькими днями ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил журналистам, что «президент дал понять, что он рад встретиться (с представителями Ирана) без предварительных условий».

В начале сентября Трамп допустил встречу с Роухани на полях Генассамблеи ООН. 16 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что встреча между двумя лидерами не состоится.

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«Такое событие [встреча Трампа и Рухани в Нью-Йорке] не стоит в нашей повестке дня. Встреча не состоится », — подчеркнул Мусави, выступая по государственному телевидению.

В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели ограничения против Тегерана. В ответ на это Иран отказался выполнять ряд условий соглашения, в частности об ограничении запасов обогащенного урана и тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах. Тегеран также допустил выход из сделки, если остальные ее участники (Россия, Великобритания, Германия, Китай, и Франция) не будут защищать интересы иранской стороны.

Теги: США, Иран, Дональд Трамп, переговоры, условия
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