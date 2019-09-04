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Трамп допустил встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН

Американский лидер Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Роухани могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом Трамп заявил во время брифинга, сообщает The Hill.

«Конечно, все возможно», — ответил американский президент на вопрос о том, встретится ли он с Роухани. «Они [иранцы] бы хотели иметь возможность решить свои проблемы. У них есть огромная проблема. Их финансово уничтожают», — добавил Трамп.

Он отметил, что Иран «обладает огромным потенциалом» в сфере экономики, и предположил, что Тегеран не захочет потерять его, усиливая напряженность в отношениях между государствами. «Не могу себе представить, что у них есть желание пройти через то, что им предстоит, если они захотят пойти трудным путем», — заключил президент.

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Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана

Трамп также отметил, что США не нуждаются в посредниках для ведения дел с другими странами, имея в виду заявление президента Франции Эмманюэля Макрона. «Мы можем сотрудничать напрямую, если захотим. Но другие государства предлагают помощь. Они хотят видеть, что ситуация приходит в порядок», — сказал Трамп.

Макрон 26 августа на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» высказал уверенность в скорой встрече Трампа с Роухани. «Мы надеемся, что в ближайшие недели мы сможем увидеть саммит между президентом Роухани и президентом Трампом», — сказал тогда президент Франции. На той же пресс-конференции американский лидер заявил, что «с уверенностью» согласился бы встретиться с иранским коллегой, если будут правильные обстоятельства.

В мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, которая предусматривала снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение развития его ядерной программы. В ответ на это Иран отказался выполнять ряд условий соглашения, в частности об ограничении запасов обогащенного урана и тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах.

Кроме того, в Тегеране допустили выход из сделки, если остальные ее участники не будут защищать интересы иранской стороны. Ядерную сделку Иран заключил в 2015 году с шестью странами-посредниками — Россией, Великобританией, Германией, Китаем, США и Францией.

Теги: Дональд Трамп, Хасан Роухани, встреча, Генассамблея ООН
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