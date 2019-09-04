Трамп допустил встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН

Американский лидер Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Роухани могут встретиться на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом Трамп заявил во время брифинга, сообщает The Hill.

«Конечно, все возможно», — ответил американский президент на вопрос о том, встретится ли он с Роухани. «Они [иранцы] бы хотели иметь возможность решить свои проблемы. У них есть огромная проблема. Их финансово уничтожают», — добавил Трамп.

Он отметил, что Иран «обладает огромным потенциалом» в сфере экономики, и предположил, что Тегеран не захочет потерять его, усиливая напряженность в отношениях между государствами. «Не могу себе представить, что у них есть желание пройти через то, что им предстоит, если они захотят пойти трудным путем», — заключил президент.

Трамп также отметил, что США не нуждаются в посредниках для ведения дел с другими странами, имея в виду заявление президента Франции Эмманюэля Макрона. «Мы можем сотрудничать напрямую, если захотим. Но другие государства предлагают помощь. Они хотят видеть, что ситуация приходит в порядок», — сказал Трамп.