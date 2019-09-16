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Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами

Китайский актер Джеки Чан по-русски извинился перед российскими фанатами за то, что не смог приехать в Москву на премьеру фильма «Тайна печати дракона». Видеообращение артиста опубликовал телеканал CGTN.

Актер поприветствовал своих российских поклонников, выразив сожаление по поводу того, что не смог встретиться с ними на премьере фильма в Москве. Джеки Чан извинился за это, после чего повторил свои слова и на русском языке. «Разрешите мне сказать по-русски: прошу прощения!» — сказал актер.

Он поблагодарил фанатов за теплые комментарии в соцсетях. «Я вас люблю», — добавил Джеки Чан также по-русски. Актер напомнил, что в этом году отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Он поздравил российских поклонников с памятной датой и пожелал, чтобы дружба между странами «продолжилась на веки вечные».

16 августа фильм «Тайна печати дракона» вышел в прокат в Китае, 19 сентября он выйдет в России. Это сиквел картины «Вий» режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг), получившего от Петра I задание изготовить карты Дальнего Востока. В картине также снялись Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.

Ранее производитель «Вия» потребовал взыскать долг с китайской компании и актеров Джеки Чана и Шварценеггера более 200 млн руб., которые были потрачены на сиквел картины. Продюсерская компания «РФГ корп», выпустившая фильм «Тайна печати дракона», в свою очередь, подала в столичный суд Москвы ответный иск в отношении конкурсного управляющего, заявив, что из-за вызванного им общественного резонанса компания несет убытки.

Теги: Джеки Чан, видеообращение
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