Продюсеры сиквела «Вия» подали иск в защиту Джеки Чана и Шварценеггера

Продюсерская компания «РФГ корп», выпустившая фильм «Тайна печати дракона», подала в Арбитражный суд Москвы иск в отношении конкурсного управляющего Кирилла Бодрова, который требует взыскать часть затрат на картину не только с самой компании, но и со снявшихся в ленте актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию заявления.

23 августа стало известно об иске конкурсного управляющего «Русской фильм группы» (РФГ) Бодрова к китайской компании China Film Group и актерам с требованием взыскать более 200 млн руб., которые были потрачены компанией на сиквел фильма «Вий» — «Тайна печати дракона» (затем РФГ передала права на ленту «РФГ корп»). Позже РФГ была признана банкротом.

По словам Бодрова, «РФГ корп» — двойник РФГ: у компаний совпадают имена гендиректоров и контакты. Первая, заявил конкурсный управляющий, не вернула РФГ 200 млн руб., вложенных в новую картину. Бодров отметил, что хочет взыскать средства и с актеров Чана и Шварценеггера, поскольку они получили гонорар за участие в съемках.

В ответном исковом заявлении продюсерская компания заявила, что Бодров привлек киноактеров к судебному процессу, чтобы вызвать общественный резонанс. Это негативно повлияло на «РФГ корп», говорится в иске, компания несет убытки: после публикаций в СМИ зарубежные партнеры отказались от переговоров по проекту, а Шварценеггер передумал участвовать в московской премьере кинофильма. «РФГ корп» требует от Бодрова возместить ущерб, размер которого пока не определен.

Фильм «Тайна печати дракона» вышел в прокат в Китае 16 августа, 19 сентября картина выйдет в России. Несмотря на то, что по кассовым сборам «Вий» в 2014 году стал лидером среди отечественных фильмов, РФГ не вернула 300 млн руб., которые одолжила на производство фильма у бизнесмена Руслана Устинова и его компаний. Из-за долгов компанию признали банкротом.