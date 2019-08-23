Производитель «Вия» потребовал взыскать долг с Джеки Чана и Шварценеггера

Конкурсный управляющий производителя фильма «Вий» требует в суде взыскать с китайской компании и с актеров более 200 млн руб., которые были потрачены на сиквел картины. Продюсер фильма считает требования бесперспективными

Джеки Чан (слева) и Арнольд Шварценеггер (Фото: Paul Yeung / Reuters)

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) подал в Арбитражный суд Москвы иск, в котором требует взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление управляющего Кирилла Бодрова.

В нем говорится, что РФГ финансировала фильм «Тайна печати дракона» (изначально — «Вий 2. Путешествие в Китай»), однако пока не может получить с него доход. Картина является продолжением фильма «Вий 3D» по мотивам повести Николая Гоголя. Производством сиквела занималась и China Film Group. На создание «Вия» РФГ и продюсер Алексей Петрухин привлекли 216,6 млн и 84,4 млн руб. соответственно от бизнесмена Руслана Устинова и его компаний, указывается в документах суда, однако по этим займам вовремя не рассчитались. РФГ и Петрухин были признаны банкротами в 2017 году, последний договорился с кредиторами постепенно вернуть долги в течение трех лет, отмечает газета.

По словам представителя управляющего Максима Доценко, договориться о возврате долгов с РФГ не получается, к моменту прихода управляющего на счетах компании не было денег, а нематериальные активы были выведены. Он добавил, что несмотря на кассовый успех «Вия» (собрал 1,2 млрд руб.), инвесторы не получили деньги.

Сначала РФГ также занималась производством «Тайны печати дракона», однако после исков от кредиторов в 2015 году передала все права на фильм ООО «РФГ корп», указывается в иске. К этому моменту «Русская фильм группа» уже потратила на производство «Вий 2» более 200 млн руб., однако не получила соответствующей компенсации, указал Доценко. Управляющий считает сделку между РФГ и «РФГ корп» мнимой и хочет добиться в суде признания ее недействительной. Он также указывает, что у этих компаний разные учредители, но совпадают номера телефонов, адреса электронной почты и гендиректора.