Захарова после слов посла в Сербии предложила США извиниться за авиаудары

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о том, что сербам стоит смотреть на бомбардировки Югославии 1999 года силами НАТО «в более широкой перспективе». Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

«На самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном. И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперед», — написала дипломат.

Ранее Скотт в интервью газете Kurir заявил, что по прошествии 20 лет с начала бомбардировок силами НАТО Вашингтону и Белграду следовало бы улучшить отношения. Он отметил, что в целом отношения Сербии и США были превосходными, за исключением 1990-х годов.

Военная операция под названием «Союзная сила» (Operation Allied Force) велась силами НАТО против Союзной Республики Югославии (СРЮ) с 24 марта по 10 июня 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила города Сербии, мотивируя это необходимостью защиты албанского населения Косово от этнических чисток со стороны Сербии. В результате операции погибли около 3 тыс. человек, порядка 5 тыс. человек были ранены. Еще более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести. После бомбардировок Союзная Республика Югославия окончательно распалась и образовалось новое частично признанное государство — Косово. На сегодняшний день, кроме Сербии, самопровозглашенную республику не признают Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и другие государства.