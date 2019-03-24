Кремль счел актом агрессии заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел актом агрессии заявление НАТО о том, что операция «Союзная сила», в ходе которой в 1999 году осуществлялись бомбардировки Югославии, носит легитимный характер. Такое мнение официальный представитель Кремля высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Безусловно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пресс-службе НАТО сообщили агентству ТАСС, что операция «Союзная сила» была начата в марте 1999 года для предотвращения боевых действий в Косове, а также для обеспечения возвращения беженцев и доступа гуманитарным организациям. Кроме того, в НАТО сочли применение силы необходимым и легитимным.

Главы международного комитета Совфеда Константин Косачев счел операцию НАТО военной агрессией против Югославии. Он отметил, что это является грубым попранием международного права, вызвавший ряд негативных событий не только в Европе.

«События двадцатилетней давности были радикальным нарушением и международного права, и Устава ООН, и Хельсинкского акта ОБСЕ, и Парижской хартии для новой Европы», — приводит слова сенатора «РИА Новости».

Косачев отметил, что операция НАТО запустила новые сценарии и в Грузии в 2008 году, и на Украине в 2014 году.

Операция «Союзная сила» (Operation Allied Force) — военно-воздушная операция блока Организации Североатлантического договора (НАТО) против Союзной Республики Югославия (СРЮ) в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. Американская кампания в рамках операции имела кодовое название «Благородная наковальня» (Noble Anvil). В некоторых источниках фигурирует под названием «Милосердный ангел». Решение о начале операции принял бывший в то время генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана. Причиной международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами, исторически проживавшими в Косово.

23 сентября 1998 года Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию № 1199, которая требовала от властей СРЮ и руководства косовских албанцев обеспечить прекращение огня в Косово и без промедления начать переговоры.

Точное число жертв неизвестно. По оценкам сербских властей, за время бомбардировок погибли порядка 2,5 тыс. человек, в том числе 89 детей. В числе раненых — порядка 12,5 тыс. человек.

В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, в результате чего произошло переселение сербов из края и массовое уничтожение памятников истории и культуры.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.