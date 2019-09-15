В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

«Информация [об убийстве заключенного] достоверная», — заявили в управлении. Ранее информацию подтвердили ТАСС в региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), отметив, что 16 сентября начнут собственную проверку.

Убийство произошло 14 сентября в исправительной колонии № 2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области. Как сообщили Ura.ru в региональном управлении ФСИН, тело заключенного обнаружили в его камере, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело. По данным правозащитника Александра Андрюкова, погибший мужчина был осужден за убийство девочки.

Согласно данным местного портала «Область 45», речь идет о жителе Каргапольского района, осужденном на 17 лет лишения свободы за убийство своей 10-месячной дочери.