СК увидел краску вместо крови у «избитых» заключенных в «Крестах»

Следователи установили, что на видео «избитого» в «Крестах» арестанта для подделки телесных повреждений использованы красящие вещества. Также СК не обнаружил доказательств наличия в СИЗО «пресс-хат»

Фото: Сергей Николаев / ТАСС

Видеозапись об избиениях в следственном изоляторе «Кресты» была смонтирована за пределами СИЗО, подтверждений существования «пресс-хат» для оказания давления на заключенных не найдено. Об этом сообщило управление СК по Санкт-Петербургу по итогам проверки.

«Видео, которое появилось в СМИ в августе, было смонтировано. Монтаж делали за пределами СИЗО», — сказали в управлении. Следователи указали, что на записи показано нанесения ударов потерпевшему, в том числе фотографии мужчины с якобы телесными повреждениями.

«Установлено, что на фотографии изображен другой следственно-арестованный. Он пояснил, что для имитации видимости телесных повреждений использовались красящие вещества. Текст обращения в адрес администрации изолятора якобы от имени потерпевшего произносит другой следственно-арестованный, который также опрошен», — отмечает СК. Но к пострадавшему, который показан в начале записи, действительно применяли физическую силу, вымогая деньги. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» в отношении мужчин 23, 25 и 26 лет.

По данным следствия, подозреваемые, находясь в камере вместе с мужчиной 1998 года рождения, потребовали от него 20 тыс. руб. Потерпевший не смог найти деньги, сокамерники его избили. «Один из подозреваемых по мобильному телефону позвонил родственникам мужчины, сообщив, что избиения будут периодически продолжаться, если деньги не поступят», — указано в сообщении СК. Там уточнили, что родственники потерпевшего перевели 3 тыс. руб. на банковскую карту знакомой одного из подозреваемых. Кроме того, следователи установили факты незаконного проноса в «Кресты» мобильных телефонов.

В отдельное производство выделены материалы о возможном наличии в действиях сотрудников изолятора преступления, предусмотренного ст. 293 УК (халатность).