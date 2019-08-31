В колонии в Томске произошел пожар

Пожар произошел в исправительной колонии № 3 города Томска, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области.

Информация о возгорании в одноэтажном кирпичном здании на улице Демьяна Бедного, где располагается цех по металлообработке, поступила в 16:54 (12:54 мск). Площадь возгорания составила 50 кв. м, в результате чего обгорела обрешетка крыши.

Пожар ликвидировали в 17:26 (13:26 мск). Причина возгорания устанавливается.

Здание ФКУ ИК-3 УФСИН России по Томской области было построено в 1967 году. Эта колония общего режима рассчитана на 1558 мест.