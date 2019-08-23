Общество , 23 авг, 15:53
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В Сочи из-за проблем с шасси аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
По предварительным данным, у самолета, летевшего из Израиля, произошло разрушение пневматика левого основного колеса
В международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Тель-Авив — Сочи. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. «На борту находилось 160 пассажиров. Оперативные службы были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно», — сообщили в аэропорту. О пострадавших не сообщается.
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