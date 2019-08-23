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Apple $250 (+19,36%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
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В Сочи из-за проблем с шасси аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
По предварительным данным, у самолета, летевшего из Израиля, произошло разрушение пневматика левого основного колеса

В международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Тель-Авив — Сочи. Об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. «На борту находилось 160 пассажиров. Оперативные службы были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно», — сообщили в аэропорту.  О пострадавших не сообщается.

Материал дополняется.

Авторы: Константин Ткаченко, Роман Кирьянов
Теги: Самолет, аварийная посадка, Сочи
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