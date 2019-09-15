Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя

В МЧС отметили, что самолет, который совершал рейс Талакан — Красноярск — Омск — Уфа, во время полета сообщил о том, что у него «что-то сломано». У лайнера отказал один из двигателей

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС.

«Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе аэропорта Емельяново агентству уточнили, что самолет следовал рейсом Талакан — Красноярск — Омск — Уфа. У самолета отказал правый двигатель, сообщили «РИА Новости» в красноярском МЧС. По предварительным данным, на его борту находились 116 пассажиров.

«Посадка прошла успешно. Авиакомпания «Красавиа» сейчас принимает решение, как отправить дальше пассажиров. Часть из них летит в Омск, часть — в Уфу», — добавили в аэропорту.

Як-42 — ближнемагистральный пассажирский лайнер, который оснащен тремя двигателями Д-36. Его разработали в середине 1970-х для замены технически устаревшего на тот момент Ту-134. Максимальное число пассажирских мест — 120. По состоянию на 6 сентября, российские авиакомпании используют 24 таких воздушных судна. Як-42 находится в эксплуатации у компаний «Ижавиа», «КрасАвиа», РусДжет», Сириус Аэро», а также Utair.