В США подготовили первых моряков для службы на украинских катерах

В США подготовили первых моряков для службы на украинских катерах

Украинские моряки завершили организованную США подготовку и обучение для службы на катерах класса Island. Об этом сообщило в своем Facebook посольство Украины в США.

«Посол Украины в США Валерий Чалый с дипломатами посольства принял участие в церемонии выпуска украинских моряков, завершивших в США обучение и подготовку для службы на катерах класса Island «Славянск» и «Старобельск», — заявили в дипмиссии. В посольстве отметили, что катера будут способствовать укреплению оборонного потенциала Украины.

Церемония выпуска моряков состоялась на базе Береговой охраны США «Балтимор», в мероприятии также участвовал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

В декабре 2018 года Воронченко сообщил, что США передадут Украине патрульные катера класса Island — построенные более 40 лет назад корабли Drummond и Cushing — в июле 2019 года. Командующий ВМС отметил, что речь идет только о первом этапе, а в дальнейшем стране понадобятся более мощные корабли. О передаче катеров стало известно в сентябре 2018 года. Катера вооружены автоматической 25 мм пушкой M242 Bushmaster и двумя пулеметами M2. Экипаж корабля составляет 16 человек. Водоизмещение — 168 тонн, дальность хода — 3300 миль, максимальная скорость — 29,5 узлов.